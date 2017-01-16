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16 января Понедельник

Уфа   °

На Международном пленэре художников тюркских стран Башкирию представляет Корнелия Марган

КУЛЬТУРА

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В городе Адана (Турция) начал работу Международный пленэр художников тюркских стран. В культурном событии принимают участие 77 творцов из 17 стран. Россию и Башкортостан на форуме представляет художница Корнелия Марган.

«Программа мероприятия насыщена и интересна, — рассказала Корнелия Марган. — Экскурсии, творчество, плодотворное общение с коллегами из разных стран — всё это дает новые просторы для творческого развития. Ведь творчество — это всегда высокая энергия. А когда работаешь совместно с различными артистами столь высокого уровня, конечно, это вдохновляет».

Завершится форум открытием совместной выставки работ художников из тюркских стран.

Организаторы проекта — университет Гази в Анкаре и администрация города Адана.

Корнелия Марган (Неля Мерзабекова) родилась в Оренбурге. Окончила Уфимский государственный институт искусств имени З. Исмагилова, получив специальность музыковеда. В настоящее время живет в Болгарии и Турции и ведет активную творческую деятельность. Корнелия Марган работает в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта. Художница стремится объединить черты классической живописи с возможностями современного искусства. Работы Корнелии Марган хранятся в Башкирском государственном музее им. М.В. Нестерова, Мемориальном музее Салавата Юлаева, филиале Национального музея Башкортостана, музее г. Ахлат (Турция), собрании ТЮРКСОЙ, Президентстве Республики Болгария, частных коллекциях России, США, Турции, стран Европы.

Теги: международные проекты,пленэр
 
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