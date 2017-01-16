В Уфе соберутся «моржи» со всей России Фото: Андрей Старостин В Уфе соберутся «моржи» со всей России Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

21 и 22 января в столичном парке им. И. Якутова пройдет открытый Кубок Уфы по зимнему плаванию. Ожидается, что в нем примут участие около 250 любителей зимнего плавания и закаливания из 15 регионов, сообщает администрация города. За победу в Кубке приедут бороться «моржи» из Новосибирска, Челябинской, Ульяновской областей, Татарстана, Нижнего Новгорода, Москвы, Пермского края. Самыми юными участниками заплывов станут «моржи» 2002 года рождения и младше. Участникам предстоит проплыть дистанции 25, 50,100 и 200 метров баттерфляем, брассом, вольным стилем. Кроме того, организаторы предусмотрели заплывы на выносливость — 200 и 450 метров.

Сборную Уфы представят 10 человек, в их числе чемпионка мира по зимнему плаванию Надежда Дудина, трехкратный чемпион мира по зимнему плаванию Илья Алябин.

«Победа в Кубке станет очередным этапом для попадания в сборную страны по зимнему плаванию», — отметил один из участников сборной, руководитель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания РБ Александр Пенкин.

Открытие мероприятия состоится 21 января в 12.30. Начало соревнований в 13 часов. 22 января соревнования начнутся в 10 часов.