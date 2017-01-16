Башкортостанская таможня заставит курганскую фирму заплатить в бюджет 600 тысяч рублей Фото: mib55.livejournal.com Башкортостанская таможня заставит курганскую фирму заплатить в бюджет 600 тысяч рублей Фото: mib55.livejournal.com

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Башкортостанская таможня заставит курганскую фирму заплатить в федеральный бюджет более 600 тысяч рублей. Как сообщил начальник отдела таможенного контроля Руслан Метелев, организация из соседнего региона, имеющая признаки фирмы-однодневки, ввезла из Киргизии для ремонта три старых советских локомотива. Этот вид услуг входит в перечень льготных по таможенным платежам. Однако курганцы нарушили законодательство, передав локомотивы предприятию, не указанному в разрешении. Возможно, таким образом они пытались уйти от налогов.

Башкирские таможенники получили сигнал от курганской налоговой службы и выявили в документах несоответствие. «В наказание фирма, ввезшая локомотивы, лишена льгот по таможенным платежам и должна заплатить пошлину и пени на общую сумму 628 тысяч рублей. Так как срок добровольной уплаты сегодня истек, взысканием долга займется служба приставов. Кроме того, курганским предпринимателям придется разобраться с налогами», — проинформировал Руслан Метелев.

В целом за 2016 год Башкортостанская таможня перечислила в федеральный бюджет таможенных платежей на сумму 5,76 млрд рублей. Ее основную часть сформировали пошлины за ввоз импортных товаров — 5,3 млрд рублей.