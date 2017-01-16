Стали известны точные даты и места показов спектаклей-номинантов премии «Золотая маска»
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Стали известны точные даты и места показов спектаклей, выдвинутых на соискание российской театральной премии «Золотая маска». Просмотры пройдут на московских сценах.
13 апреля оперу «Геракл» Генделя в исполнении артистов Башкирского театра оперы и балета покажут на сцене театра «Новая опера». 15 апреля «Орлеанская дева» Чайковского будет представлена в зале «Стравинский» театра «Геликон-опера».
Спектакль Башкирского драмтеатра имени М. Гафури «Джут» (Олжас Жанайдаров), вошедший в программу «Маска плюс», запланирован на 3 марта в Центре им. Вс. Мейерхольда.
Спектакли будут показываться на протяжении трех месяцев с февраля по апрель. Номинанты на премию — театры Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Казани, Самары, Ярославля, Новосибирска и других российских городов. Торжественная церемония вручения премии пройдет 19 апреля в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Подробная афиша опубликована на официальном сайте премии.