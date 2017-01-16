Уфимский «Салават Юлаев» попробует усмирить «барсов» в Астане Фото: Дмитрий Слезин
Уфимский «Салават Юлаев» попробует усмирить «барсов» в Астане
Уфимский «Салават Юлаев» попробует усмирить «барсов» в Астане Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В понедельник, 16 января, уфимский «Салават Юлаев» начинает последний в девятом сезоне Континентальной хоккейной лиги выезд. Первая остановка — в Астане, игра против «Барыса».
Казахстанская команда «дышит в спину» «Салавату» — шестое место, 71 очко. У уфимцев 78 очков и пятая позиция.
В последних играх «Салават» не блещет, одержав календарною зимой только одну «чистую» победу, да и то над аутсайдером «Спартаком» на своем поле — 5:3.
У «Барыса» в плане набора зимних очков ситуация — 60 на 40 процентов в лучшую сторону.
В этом сезоне «Салават Юлаев» и «Барыс» встречались лишь раз — в Уфе хозяева выиграли 15 октября со счетом 5:2.
Начало сегодняшнего поединка в столице Казахстана — в 18.30 по уфимскому времени.