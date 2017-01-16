Формирование Общественной палаты Башкирии станет более прозрачным - мнение

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Поправки, вносимые в закон об Общественной палате Башкортостана, делают ее формирование более прозрачным. Сам факт того, что в этом процессе принимают участие и Глава республики, и парламент, является дополнительным плюсом в части наращивания потенциала избранного состава. Такое мнение высказал член Общественной палаты РБ Олег Галин.

Обсуждение законопроекта, который закрепит внесение изменений в действующий закон, прошло 11 января на заседании комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Госсобрания республики. Поправки коснутся как порядка формирования, состава, полномочий органов ОП РБ и аппарата, так и статуса членов Палаты, требований к кандидатам на вхождение в общественную структуру.

«Важно увеличить количество членов Общественной палаты, которая, на мой взгляд, должна формироваться именно из представителей некоммерческого сектора региона, в том числе проживающих в сельской местности, а не только уфимцев. Это все-таки республиканская структура. В составе должно присутствовать хотя бы по одному лидеру НКО районов и городов региона. Так до Общественной палаты будут доводиться именно проблемы территорий. Сейчас, чтобы понять ситуацию на местах, приходится осуществлять рабочие выезды», — говорит Олег Галин.

Эксперт также отметил, что количественно Палату надо увеличить разумно. По его мнению, 50 человек для формирования достаточно. Увеличение численности поддерживает и член Общественной палаты РБ, председатель Комиссии по строительству, архитектуре, дорожному хозяйству и транспорту Кирилл Волков.

«То же самое касается помощников членов Общественной палаты на общественных началах. Сегодня их нет. Думаю, они могли бы оказывать техническую помощь тем членам ОП РБ, которые включены в состав Совета Палаты и, соответственно, работают с большим объемом информации и документации. В целом убежден в необходимости всестороннего обсуждения законопроекта», — сказал Кирилл Волков.