Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.37

EUR 63.12

16 января Понедельник

Уфа   °

«Уфимочка-УГНТУ» набрала максимум очков в Тюмени

СПОРТ

«Уфимочка-УГНТУ» набрала максимум очков в Тюмени Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ»

«Уфимочка-УГНТУ» набрала максимум очков в Тюмени Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ»

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Уфимочка-УГНТУ» выиграла и повторный матч волейбольного чемпионата России в Высшей лиге «А» в гостях у «Тюмени-ТюмГУ». Счет, как и в первой встрече — 3:1 (21:25, 25:21, 26:24, 25:12).

Впервые в сезоне «Уфимочке» удалось показать стопроцентный результат, набрав шесть очков. Это позволило команде подняться на четвертое место в турнирной таблице.

Теги: волейбол,женский чемпионат России
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть