День памяти Февральской революции может пополнить список памятных дат России - Госдума

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Перечень памятных дат в России может быть дополнен Днем памяти Февральской революции 1917 года. Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов подготовил соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости.

На сегодня в России 15 памятных дат, в их числе День крещения Руси, День памяти погибших в Первой мировой войне, Октябрьской революции, день начала Великой Отечественной войны и день окончания Второй мировой войны.

«Именно Февральская революция стала подлинным катализатором трагических событий, определивших историю нашего государства в прошлом веке. К сожалению, из-за идеологических ограничений коммунистической эпохи роль Февральской революции была девальвирована до некого «буржуазного» уровня. Однако те события имели для нашей страны ключевое значение», — цитирует агентство парламентария.

Депутат предлагает установить день памяти Февральской революции на 2 марта — в день отречения Николая II от престола Российской империи.