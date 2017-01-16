В Уфе четыре человека пострадали при столкновении «Рено» и «Пежо» Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе
В Уфе четыре человека пострадали при столкновении «Рено» и «Пежо»
В Уфе четыре человека пострадали при столкновении «Рено» и «Пежо» Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе четыре человека пострадали в ДТП, произошедшем ночью в воскресенье на проспекте Октября. По данным городской автоинспекции, 25-летний водитель «Рено Логан» столкнулся со встречным «Пежо 301», которым управлял 43-летний мужчина. В результате аварии травмы получили оба водителя и их пассажиры, им оказана медицинская помощь.