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16 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе четыре человека пострадали при столкновении «Рено» и «Пежо»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе четыре человека пострадали при столкновении «Рено» и «Пежо» Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

В Уфе четыре человека пострадали при столкновении «Рено» и «Пежо» Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе четыре человека пострадали в ДТП, произошедшем ночью в воскресенье на проспекте Октября. По данным городской автоинспекции, 25-летний водитель «Рено Логан» столкнулся со встречным «Пежо 301», которым управлял 43-летний мужчина. В результате аварии травмы получили оба водителя и их пассажиры, им оказана медицинская помощь.

Теги: ДТП
 
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