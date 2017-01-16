БМК увеличил отгрузку метизов в четвертом квартале 2016 года Фото: пресс-центр БМК БМК увеличил отгрузку метизов в четвертом квартале 2016 года Фото: пресс-центр БМК

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в четвертом квартале 2016 года отгрузил потребителям на пять процентов больше метизов, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в отделе общественных связей и информации предприятия, за последние три месяца 2016 года БМК реализовал более 128 тысяч тонн металлических изделий. Это на пять процентов больше, чем в четвертом квартале 2015 года. Комбинат нарастил поставки продукции компаниям машиностроения и сырьевой отрасли, ВПК, а также мебельным предприятиям.

Наибольший рост пришелся на канаты для нефтедобывающих компаний, их отгрузка увеличилась на 17 процентов. Также на восемь процентов увеличилась реализация ленты предприятиям автомобиле-, машиностроения и ВПК. Выросли на шесть процентов поставки проволоки, в том числе высокопрочной для изготовления железобетонных шпал — в четыре раза, пружинной для мебельной промышленности — на 20 процентов, высокопрочной для производства железобетонных конструкций — на 14 процентов и проволоки для сталеалюминиевых проводов — на 35 процентов.

«Увеличение отгрузки метизов БМК в четвертом квартале произошло за счет реализации крупных тендерных поставок», — прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.