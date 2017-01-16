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16 января Понедельник

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В селах Башкирии появятся новые котельные

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В селах Башкирии появятся новые котельные Фото: Олег Яровиков

В селах Башкирии появятся новые котельные Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В 2016 году Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Башкортостана о выделении средств на модернизацию системы отопления в Туймазинском районе. На днях муниципалитет получил первый транш, который позволит провести реконструкцию двух котельных — в селах Кандры и Серафимовский. Заказ уже размещен на Туймазинском заводе котельного оборудования, а в селах приступили к обустройству фундаментов. Котельную для Серафимовского планируется собрать на заводе и в таком виде доставить на площадку. Более производительную и крупную котельную для Кандров возведут и скомплектуют на месте. Завершение работ намечено на апрель этого года, сообщили в администрации Туймазинского района.

Теги: ЖКХ,отопление,котельные
 
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