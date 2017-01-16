В Уфе татарский ИКЦ провел акцию «Через тернии к звездам…» к юбилею академика Сергея Королёва

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В татарском историко-культурном центре Уфы состоялась лекция-беседа «Через тернии к звездам» о жизни выдающихся ученых Башкортостана, Татарстана, России. Акция прошла в рамках празднования 110-летия со дня рождения академика Сергея Королёва. На мероприятие были приглашены победители олимпиад по физике, астрономии, математике, сообщили в Доме дружбы народов РБ.

Школьники узнали много нового о жизни и деятельности Сергея Королёва — советского ученого и конструктора, академика АН СССР, организатора ракетной и космической программ, основоположника практической космонавтики, действительного члена АН СССР, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и Золотой медали Циолковского. Под его руководством созданы баллистические и геофизические ракеты, первые искусственные спутники Земли, космические корабли «Восток», «Восход», на которых впервые в истории совершены полеты человека в космос.

О жизни и деятельности башкирского ученого физики современности Камиля Сабитова и татарского академика (физика) Камиля Валеева учащимся рассказала методист центра. Участники поделились впечатлениями от своих побед на олимпиадах и планами на будущее.