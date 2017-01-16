В Уфе опубликован график уборки дворов на 17 января Фото: администрация Уфы
В Уфе опубликован график уборки дворов на 17 января
В Уфе опубликован график уборки дворов на 17 января Фото: администрация Уфы
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе продолжается уборка дворов от снега. 17 января в Калининском районе по графику коммунальная техника будет работать по следующим адресам: Интернациональная, 125/1, 125/2; 40 лет Октября, 16, 18; С. Вострецова, 3, 5; Орджоникидзе, 11,13; Гвардейская, 52, 54; Ферина, 6, 6/1; Транспортная, 34, 36; Первомайская, 37, 39.
Очистка кровель: Интернациональная, 125/1, 125/2; Первомайская, 37, 39, 65, 65а, 88/1, 90/1; Черниковская, 2, Калинина, 84; Орджоникидзе, 12, 14, 19; Б. Хмельницкого, 57; Мечетлинская, 3; Т. Янаби, 75а, 75б.
Жилищные хозяйства Советского района во вторник очищают дворы домов по проспекту Октября, 22, 12/1; Айская, 60; Цюрупы, 153; Пархоменко, 97; Б. Кадомцевых, 10/2; Мингажева, 125; Губайдуллина, 17, 17/1,17/2; Р. Зорге, 26/1, 38/2.
В Ленинском районе 17 января уборка запланирована в следующих дворах: Аксакова, 85; Цюрупы, 91; Летчиков, 5/5; Пушкина, 35, 35/1; Султанова, 2.
Очистка кровель: Цюрупы, 93; Рычкова, 16; Лесозаводская, 1а, 14а; Нехаева, 101, 126, 51, 71; Перевалочная, 22.
«Для более качественной очистки просим жителей на день убрать свои автомобили с придомовых территорий», — обратились к горожанам в мэрии.