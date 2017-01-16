Айгуль Ахметшина споет в опере «Золушка» на музыкальном фестивале во Франции

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Певица из Башкирии Айгуль Ахметшина споет главную партию в опере «Золушка» Дж. Россини на музыкальном фестивале во Франции. Она будет единственной россиянкой в международном составе исполнителей. Информация появилась на официальном сайте мероприятия.

«Опера де Боже» — ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий во французской провинции Анжу. Премьера оперы «Золушка» состоится 30 июля, 3 и 6 августа. Музыкальным руководителем постановки выступит один из известных европейских дирижеров Константинос Диминакис, художественным руководителем — Бернадетт Гримметт. В опере будут солировать певцы из разных стран: в роли принца Рамиро — тенор Тристан Стокс, Дон Маньифико — бас Стивен Кеннеди, Алидоро — бас Николас Мериуэзер.

Айгуль Ахметшина — колоратурное меццо-сопрано, лауреат международных конкурсов, участница молодежной программы Ковент-Гарден в Лондоне.