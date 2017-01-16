В Уфе угнали Инфинити Фото: отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе
В Уфе угнали Инфинити
В Уфе угнали Инфинити Фото: отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
В Уфе угнали Инфинити Q Х50. Дорогая иномарка пропала в период с 21.20 15 января (воскресенье) до 00.30 16 января с улицы Бакалинской, 66/2.
Как уточнили в отделе ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе, цвет автомобиля — бордовый, госномер — Т050 АА, 02 регион, 2016 года выпуска.
Всех, кто обладает информацией об угоне, инспекторы просят сообщить по телефонам: (347) 237-19-60, 8-937-15-01-777, 02 либо в ближайшее отделение полиции.