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15 января Воскресенье

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В Башкирии за сутки произошло 12 ДТП, травмированы 13 человек

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии за сутки произошло 12 ДТП, травмированы 13 человек Фото: пресс-служба МВД по РБ

В Башкирии за сутки произошло 12 ДТП, травмированы 13 человек Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек.

Так, поздно вечером в селе Мишкино 19-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 на уличном перекрестке, предположительно, не уступил дорогу «Ладе Приоре», имевшей преимущество в движении, и столкнулся с ней.

В результате аварии два пассажира «Лады» — 24-летняя девушка и 12-летний ребенок, были госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по Башкортостану.

Теги: ДТП
 
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