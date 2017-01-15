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Минфин предложил новую минимальную цену на водку

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Минфин предложил новую минимальную цену на водку Фото: Олег Яровиков

Минфин предложил новую минимальную цену на водку Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство финансов планирует установить минимальную розничную цену на водку в России на уровне 205–210 рублей за бутылку 0,5 литра. Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Ранее министерство опубликовало проект приказа, в котором говорилось о повышении минимальной розничной цены на водку до 219 рублей. Позже глава Минфина Антон Силуанов заявил, что эта публикация была преждевременной.

Алексей Сазанов также пояснил, что процесс установки минимальной розничной цены не будет затягиваться, поскольку уже произошла индексация ставок акцизов.

«Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две», — подчеркнул представитель министерства.

Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей, сообщают «Известия» .

Теги: торговля,водка,цены
 
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