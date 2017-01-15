Нефтекамский «Торос» продолжают преследовать неудачи Фото: ХК «Торос» Нефтекамский «Торос» продолжают преследовать неудачи Фото: ХК «Торос»

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Нефтекамский «Торос» провёл третий поединок в 2017 году в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. И снова поражение в одну шайбу. На этот раз в Усть-Каменогорске от лидера — «Торпедо» — 1:2.

Кирилл Полозов сравнял счёт на 51-й минуте. Но все-таки казахстанцы вырвали победу на 56-й минуте.

У башкирской команды по-прежнему 66 очков, девятое место.

Следующий матч у «Тороса» снова в Казахстане, 16 января в Караганде его ждёт «Сарыарка».