В трамваях и троллейбусах Уфы продолжается акция «Билет часового действия» Фото: Олег Яровиков В трамваях и троллейбусах Уфы продолжается акция «Билет часового действия» Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Управление электротранспорта Уфы продолжает проведение акции «Билет часового действия».

Стоимость билета часового действия для проезда в трамваях и троллейбусах – 22 рубля. Благодаря акции, пассажир в течение часа может совершить неограниченное количество поездок с пересадками.

Причем, последнюю поездку можно начать на 59-й минуте срока действия билета и ехать дальше до конечного пункта маршрута, независимо от продолжительности поездки.

Кроме того, с января этого года уфимский МУЭТ снизил стоимость проезда в электротранспорте. За проезд в трамвае и троллейбусе пассажиры платят теперь 20 рублей вместо 22.

Такой подарок для уфимцев и гостей города муниципальное управление электротранспорта сделало в честь 80-летия начала трамвайного движения в башкирской столице.

Снижение стоимости проезда в трамваях и троллейбусах касается лишь оплаты наличными, отметили в МУЭТе.