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15 января Воскресенье

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ВК «Урал» уверенно обыграл краснодарцев

СПОРТ

ВК «Урал» уверенно обыграл краснодарцев Фото: ВК «Урал»

ВК «Урал» уверенно обыграл краснодарцев Фото: ВК «Урал»

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне уфимский «Урал» сыграл очередной поединок в чемпионате мужской российской волейбольной Суперлиги. На домашнем паркете уфимцы принимали краснодарское «Динамо». Хозяева, уступив в первой партии, затем выиграли в трёх последующих — 3:1.

Уфимцы на шестом месте с 27 очками.

Следующий матч «Урал» сыграет 22 января в Красноярске против «Енисея».

Теги: Волейбол,мужская Суперлига РФ
 
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