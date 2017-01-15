Он оставил свой след в башкирской литературе (К 85-летию со дня рождения Шакира Биккулова)

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполнилось бы 85 лет со дня рождения Шакира Салимовича Биккулова ‑ одного из известных башкирских писателей в области детской литературы. Он оставил о себе добрую память и как талантливый переводчик. Трудно поверить, что его нет с нами уже больше трех десятилетий.

Шакир Биккулов родился 15 января 1932 года в деревне Халилово Абзелиловского района Башкирской АССР. В 1950 году он окончил среднюю школу и поступил в Башгоспединститут. После успешного завершения учебы служил в рядах Советской Армии.

С 1957 года Шакир Салимович работал директором сельской средней школы в Чишминском районе. Уже тогда у него проявилась тяга к литературе. Его первые стихи начали появляться на страницах республиканских газет. Как у учителя, у Шакира Биккулова было особое отношение к детям, и поэтому свое творчество он в основном адресовал маленьким благодарным читателям.

Позже он около десяти лет работал старшим редактором отдела художественной литературы в Башкнигоиздате. Именно здесь у него окрепло желание посвятить свою жизнь литературе.

Вместе с ним в издательстве тогда работали молодые писатели и поэты Рами Гарипов, Салях Кулибай, Габдулла Байбурин, Василий Трубицын и другие. Они читали друг другу свои стихи, обсуждали литературные новинки, спорили до изнеможения, говорили откровенно обо всем.

В предисловии к «Антологии поэзии Башкортостана» Равиль Бикбаев отмечает, что во второй половине пятидесятых годов молодые поэты и писатели Миассар Басыров, Булат Рафиков, Шакир Биккулов и другие образовали новое поэтическое поколение. Действительно, каждый из них являлся своеобразной личностью, был легко узнаваем, имел свою, присущую только ему манеру письма.

В 1975 году Шакир Биккулов окончил Высшие литературные курсы в Москве. Учеба в столице, знакомство с известными писателями, некоторые из которых преподавали на курсах, многое дало начинающему поэту. Появилась уверенность, читательская известность. Некоторое время он поработал редактором радиокомитета Башкирской АССР.

Первая книга стихов Шакира Биккулова под названием «Сердце матери» вышла в свет в Башкнигоиздате в 1960 году и получила положительный общественный резонанс.

В 1965 году был издан второй стихотворный сборник поэта, который назывался «Свет моей земли». Он включал размышления автора о малой родине, судьбе родного языка, затрагивал морально-нравственные вопросы бытия.

Следующие книги Шакира Биккулова ‑ «Серебряные звоны» и «Корни мои» проникнуты безграничной любовью к родной земле, воспоминаниями о счастливом детстве в окружении близких людей.

Для его произведений характерны лирическая теплота, доброта, активная гражданская позиция. Одна из его следующих книг стихов для детей «Когда выпадает красный снег», вышедшая в Уфе в 1974 году, знакомит маленького читателя с увлекательным миром родной природы, открывает его чудеса и тайны.

Последняя его книга стихов и поэм под названием «Слово, обращенное к тебе», изданная при жизни в 1981 году, в какой-то мере подытоживает творчество Шакира Биккулова, раскрывает взгляд поэта на сокровенные вопросы, которые волнуют всех ‑ любви, человеческой совести, смысла жизни. Уже после его смерти вышла книга «Встреча», куда вошли стихи последних лет.

Шакир Салимович был и талантливым переводчиком. Он активно переводил рассказы болгарских писателей. Башкирский читатель узнал книги для детей «Тараканище» Корнея Чуковского, «Веселый турист» Сергея Михалкова и другие именно в переводе Шакира Биккулова.

Когда Самуил Маршак узнал, что в Уфе на башкирском языке вышла его книга «Мистер Твистер», он прислал Шакиру Салимовичу письмо, датированное 29 января 1964 года: «Сердечно благодарю Вас за присылку Вашего перевода «Мистера Твистера». Очень рад, что с этим мистером познакомятся башкирские дети, которые хорошо знают, как стыдно презирать или ненавидеть человека за цвет кожи...».

В жизни Шакир Биккулов был удивительно скромным человеком. О себе и своем творчестве говорить не любил, ему больше нравилось говорить о творчестве других поэтов и писателей ‑ своих коллег. Умер он совсем молодым, 18 мая 1983 года, едва перешагнув пятидесятилетний рубеж.

Абзелиловцы гордятся своим земляком. В родной деревне Халилово одна из новых улиц носит имя Шакира Биккулова.