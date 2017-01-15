Учиться вождению в Башкирии стало дешевле Фото: Дмитрий Слезин Учиться вождению в Башкирии стало дешевле Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостанстат подготовил информацию о стоимости услуг за 2016 год. По данным статистиков, жители республики стали больше тратить на среднее и высшее образование. Стоимость услуг в этой сфере увеличилась на 8,3 – 8,9 процента. При этом курсы вождения цены упали на 18 процентов.

Ветеринарные услуги подорожали на 25,8 процента. Медицинские и оздоровительные услуги поднялись на 6,8 – 8,3 процента.

Стоимость билетов в кинотеатры также возросла — на 2,7 процента.

Туристам, отправляющимся в зарубежные страны, пришлось потратить в 2016 году больше денег на предоставляемые услуги. Сост цен составил 3,7 процента.