В субботнике по уборке снега приняли участие более 13,5 тысячи уфимцев Фото: Администрация г.Уфы
В субботнике по уборке снега приняли участие более 13,5 тысячи уфимцев
В субботнике по уборке снега приняли участие более 13,5 тысячи уфимцев Фото: Администрация г.Уфы
УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Более 13,5 тысячи уфимцев участвовали накануне в организованном мэрией субботнике по очистке от снега улиц, скверов, дворов, тротуаров и остановок общественного транспорта.
Вместе с работниками жилищно-коммунальных служб на уборку снега вышли сотрудники администрации Уфы, районных администраций, а также работники муниципальных предприятий, организаций и учреждений.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в зимнем субботнике были задействованы 765 единиц спецтехники. Благодаря совместным усилиям участников субботника, в общей сложности, удалось собрать и вывезти почти 19 тысяч кубометров снега.