В Уфе насчитывается 6 тысяч «официальных» безработных – служба занятости Фото: Олег Яровиков В Уфе насчитывается 6 тысяч «официальных» безработных – служба занятости Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По последней информации службы занятости, в Уфе насчитывается 6 тысяч официально зарегистрированных безработных. Всего на учете в районных филиалах Центра занятости населения башкирской столицы состоит 6,5 тысячи человек.

Сейчас в городском банке вакансий содержится информация о 10,8 тысячи свободных рабочих местах, заявленных работодателями.

Уровень безработицы равен 1,01 процента. Коэффициент напряженности, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, к числу заявленных вакантных мест, составляет 0,6.