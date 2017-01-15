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В Уфе насчитывается 6 тысяч «официальных» безработных – служба занятости

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе насчитывается 6 тысяч «официальных» безработных – служба занятости Фото: Олег Яровиков

В Уфе насчитывается 6 тысяч «официальных» безработных – служба занятости Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По последней информации службы занятости, в Уфе насчитывается 6 тысяч официально зарегистрированных безработных. Всего на учете в районных филиалах Центра занятости населения башкирской столицы состоит 6,5 тысячи человек.

Сейчас в городском банке вакансий содержится информация о 10,8 тысячи свободных рабочих местах, заявленных работодателями.

Уровень безработицы равен 1,01 процента. Коэффициент напряженности, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, к числу заявленных вакантных мест, составляет 0,6.

Теги: занятость населения,рынок труда
 
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