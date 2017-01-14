«Уфимочка-УГНТУ» выиграла в первом матче 2017 года Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ»
«Уфимочка-УГНТУ» выиграла в первом матче 2017 года
«Уфимочка-УГНТУ» выиграла в первом матче 2017 года Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ»
УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
«Уфимочка-УГНТУ» выиграла в первом гостевом матче 2017 года в Тюмени в рамках турнира Высшей лиги «А» российского волейбольного чемпионата.
Гости из Уфы победили местную «Тюмень-ТюмГУ» в четырех партиях — 1:3 (20:25, 25:9, 24:26, 25:27).
Повторный поединок пройдет в Тюмени 15 января.