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Уфа   °

«Уфимочка-УГНТУ» выиграла в первом матче 2017 года

СПОРТ

«Уфимочка-УГНТУ» выиграла в первом матче 2017 года Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ»

«Уфимочка-УГНТУ» выиграла в первом матче 2017 года Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ»

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Уфимочка-УГНТУ» выиграла в первом гостевом матче 2017 года в Тюмени в рамках турнира Высшей лиги «А» российского волейбольного чемпионата.

Гости из Уфы победили местную «Тюмень-ТюмГУ» в четырех партиях — 1:3 (20:25, 25:9, 24:26, 25:27).

Повторный поединок пройдет в Тюмени 15 января.

Теги: волейбол,женский чемпионат России
 
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