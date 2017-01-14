Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.37 ↓

EUR 63.12 ↑

14 января Суббота

Уфа   °

Уфимец Семён Елистратов выиграл дистанцию 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку

СПОРТ

Уфимец Семён Елистратов выиграл дистанцию 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку Фото: Р-Спорт

Уфимец Семён Елистратов выиграл дистанцию 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку Фото: Р-Спорт

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В итальянском Турине проходит очередной этап Кубка мира по шорт-треку.

Уфимец Семён Елистратов стал первым на дистанции 1500 метров. Он опередил венгерского и израильского скороходов.

Теги: Шорты-трек,Кубок мира
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть