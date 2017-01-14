В Уфе проходят снежные субботники

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УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На аномальные январские снегопады Уфа ответила субботником. Сотрудники администрации районов, коммунальщики и горожане вышли на улицы сегодня, 14 января, чтобы в буквальном смысле разгрести последствия разгулявшейся стихии.

К примеру, в Орджоникидзевском районе муниципальные служащие убирают снег по восьми адресам, в частности, на Проспекте Октября и на улице Блюхера. По словам участников акции, субботники, прежде всего, актуальны по отношению к тем, кто сам не может позаботиться о себе. Это пожилые люди, маломобильные жители, люди, страдающие различными заболеваниями, ограничивающими их подвижность, — всем им приходится нелегко после снегопадов.

В администрации Орджоникидзевского района отметили, что и многие жители откликнулись на эту инициативу. И речь идет не только о том, чтобы расчистить место для парковки собственной автомашины, но и, например, очистить детскую площадку, или убрать снег возле ледового городка.

«Кидать легкий пушистый снег, не только приятно, но и полезно, — говорят сотрудники администрации. – Это хорошая разминка после новогодних каникул».

Также сегодня очищали кровли зданий от снега, наледи и сосулек.

К уборке снега в некоторых районах присоединились учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, соцзащиты. Они проводят субботники на прилегающих территориях.

В Советском районе на уборку территорий от снега вышли более 1000 человек, привлечено свыше 120 единиц специальной техники. Заранее УЖХ Советского района проинформировали жильцов и попросили убрать на время уборки личные автомобили. В администрации подчеркнули, что горожане не только услышали просьбу коммунальных служб, но и сами вышли на уборку придомовой территории.

«Ругать коммунальщиков дело нехитрое, сложнее самому выйти и исправить то, что не нравится, — такое мнение высказал мужчина, работавший на улице Бакалинской. – Тем более даже лопаты выдали. Раньше никогда мы не ждали, когда придёт дворник, если выпадало много снега, — брали лопаты, выходили на улицы, разгребали подход к подъезду, тротуары, чистили дорожки, школьную территорию. Это нормальная хорошая практика. И многие люди её помнят, понимают, что нужно помогать».

В Калининском районе на помощь коммунальщикам вышли порядка 1200 человек и 72 единицы техники. Они очищали скверы, парки, образовательные учреждения, предприятия, а также дворы.