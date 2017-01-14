В феврале жители Башкирии будут отдыхать четыре дня подряд Фото: Олег Яровиков В феврале жители Башкирии будут отдыхать четыре дня подряд Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В феврале жители Башкортостана будут отдыхать четыре дня подряд – 23, 24, 25 и 26 февраля (с четверга по воскресенье). 23 февраля – День защитника Отечества – является нерабочим праздничным днем в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

В 2017 году несколько праздничных дней совпадают с выходными. В связи с этим предложен следующий механизм переноса: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января на понедельник 8 мая.

В целом, в наступившем году планируются следующие периоды отдыха: с 23 по 26 февраля; 8 марта (среда); с 29 апреля по 1 мая (три дня с субботы по понедельник); с 6 по 9 мая (четыре дня с субботы по вторник); с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября (по три дня с субботы по понедельник).

Кроме того, в республики в соответствии с Законом РБ «О праздничных и памятных днях» нерабочими праздничными днями в 2017 году объявляются 25 июня — Ураза-байрам и 1 сентября — Курбан-байрам.