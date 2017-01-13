Уфимец рассказал, почему приютил выжившего под капотом машины кота Фото: Максим Сулкин







Уфимец рассказал, почему приютил выжившего под капотом машины кота Фото: Максим Сулкин

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимец рассказал, почему приютил выжившего под капотом машины кота. Водитель назвал пушистого друга Василием.

«Когда и где он залез под капот, сказать точно не могу, — поделился автолюбитель. — Вчера ближе к обеду поехал на своей «Ладе Гранте» по работе в село Кармаскалы. Долгих стоянок там не было. Уже к вечеру по возвращении в Уфу заехал в магазин и услышал мяуканье», — сообщил агентству «Башинформ» горожанин.

По его словам, в одну сторону, а может быть даже туда и обратно, кот съездил точно — до села 56 км.

«Сходил в магазин, перед тем, как тронуться, заглянул под машину, думая, что котенок сидит под ней. Но какое удивление я испытал, обнаружив его не под автомобилем, а в моторном отсеке. Животное было напугано, возбуждено. Кот, увидев, что я пытаюсь его ухватить, царапался и отбивался. Достал его только минут 20 спустя — уж в очень «непролазное» место он забился».

В ходе спасательной операции автовладелец испачкал одежду, испуганный кот оцарапал ему руки. На вопрос, почему он решил забрать животное к себе домой, уфимец ответил, что «уж больно он красив!».

В доме Василий будет не один, у водителя уже есть кот, примерно такого же возраста.

«Надеюсь, подружатся. Чувствует себя новый домашний питомец отлично: поел, поспал», — сказал собеседник агентства.