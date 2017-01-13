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13 января Пятница

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В Уфе опровергли слухи о платной скорой помощи

ОБЩЕСТВО

В Уфе опровергли слухи о платной скорой помощи Фото: Олег Яровиков

В Уфе опровергли слухи о платной скорой помощи Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Станция скорой медицинской помощи Уфы опровергла информацию, распространенную через мессенджеры телефонов горожан. Речь шла о том, что с 20 июня с целью экономии бюджетных средств в силу вступит закон, согласно которому услуги скорой медпомощи станут платными. Говорилось о том, что каждому гражданину будут положены четыре бесплатных вызова бригады медиков в год, остальные вызовы придется оплачивать.

«Мы можем официально заявить, что экстренные вызовы все обслуживаются бесплатно и в дальнейшем так и будет», — приводит слова старшего врача оперативного отдела ССМП Уфы Юлии Гарасюты ГТРК «Башкортостан».

Теги: скорая помощь
 
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