Как разъясняли генеральную линию партии в отдельном стрелковом батальоне - Архив печати Башкирии Фото: Книжная палата РБ Как разъясняли генеральную линию партии в отдельном стрелковом батальоне - Архив печати Башкирии Фото: Книжная палата РБ

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Об особенностях перевыборной кампании парторганизации отдельного стрелкового батальона и борьбе с правым оппортунизмом рассказывает стерлитамакская газета «На посту» в декабре 1930 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«С 25 декабря по 5 января начинается отчетно-перевыборная кампания парторганизации батальона», — сообщает издание партколлектива ВКП(б) №-го отдельного территориального стрелкового батальона и напоминает о политической важности этого события. «Особенно сейчас, когда партия ведет беспощадную борьбу против правого оппортунизма и право-левацкого блока», — отмечается в газете. Среди основных задач перевыборной кампании называется «широкая популяризация генеральной линии партии, укрепление идеологической устойчивости партийных рядов». Только лучшие бойцы и командиры должны становиться членами коммунистической партии. В руководящий состав парторганизации могут претендовать лишь «проверенные в работе авторитетные товарищи», считают в издании. При этом «здоровая большевистская самокритика» призвана помочь выявить недочеты в работе партийной организации.

Газета информирует, что «перевыборы в подразделениях проводятся с 20 декабря по 1 января. Перевыборы должны «способствовать поднятию темпа и качества боевой подготовки» и переломить ситуацию «в сторону полного поворота всех звеньев работы лицом к боевой подготовке», отмечается в публикации. До сих пор в работе партячеек и батальонного бюро наблюдается «негибкость, казенщина и формализм», которые должны быть решительно сметены с пути, сообщает газета и призывает вести «беспощадную войну против правого оппортунизма и примиренчества».

Справка. В марксизме оппортунизм (лат. opportunus — удобный, выгодный) определялся как теория и практика в рабочем движении, заключающаяся в отказе от революционной борьбы пролетариата, «капитуляция» рабочего класса перед буржуазией. При этом «правый оппортунизм» предполагал сотрудничество антагонистических классов, отказ от революционных методов борьбы и от диктатуры пролетариата. «Левый оппортунизм» делал ставку на революционное насилие. Сторонники «право-левацкого блока» открыто критиковали Сталина, практику осуществления и темпы индустриализации в стране, ставили вопрос о перемещении Сталина с поста генсека.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.