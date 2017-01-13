Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.49 ↓

EUR 63.27 ↑

13 января Пятница

Уфа   °

В Уфе опубликован «зарплатный» рейтинг официальных вакансий

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе опубликован «зарплатный» рейтинг официальных вакансий Фото: Андрей Старостин

В Уфе опубликован «зарплатный» рейтинг официальных вакансий Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Из 11,3 тысячи «официальных» вакансий Уфы более 2,9 тысячи подразумевают оплату труда в размере от 15 до 20 тысяч рублей в месяц.

По 2,8 тысячи вакансий приходится на зарплату в размере от 10 до 15 тысяч и более 25 тысяч рублей.

Замыкают тройку условного рейтинга почти 1,5 тысячи вакантных мест с зарплатной «вилкой» от 20 до 25 тысяч рублей.

На четвертом месте — около 1,3 тысячи вакансий с заработной платой менее 8691 рубля.

На последнем, пятом месте — 850 свободных рабочих мест, за каждое из которых работодатели готовы платить от 8691 до 10 тысяч рублей.

Теги: зарплата,вакансии,рейтинг
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть