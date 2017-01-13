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13 января Пятница

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В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Зорге

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Зорге

Фото: группа «БашДТП»/ Аркадий Павлов

В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Зорге

Фото: группа «БашДТП»/ Аркадий Павлов

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Р. Зорге. Фотографии с места события появились в группе «БашДТП» «ВКонтакте» днем 13 января.

От уфимцев стали поступать сообщения о возгорании. На место выехали пожарные расчеты. По прибытии им дали отбой, так как подрядная организация проводила на автопредприятии плановую утилизацию автобусов, прокомментировала инцидент сотрудник «22 отряда ФПС по РБ» Елена Артёмова.

Теги: пожар,МЧС
 
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