В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице ЗоргеФото: группа «БашДТП»/ Аркадий Павлов
В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Зорге
В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице ЗоргеФото: группа «БашДТП»/ Аркадий Павлов
УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Р. Зорге. Фотографии с места события появились в группе «БашДТП» «ВКонтакте» днем 13 января.
От уфимцев стали поступать сообщения о возгорании. На место выехали пожарные расчеты. По прибытии им дали отбой, так как подрядная организация проводила на автопредприятии плановую утилизацию автобусов, прокомментировала инцидент сотрудник «22 отряда ФПС по РБ» Елена Артёмова.