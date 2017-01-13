В Уфе перестроят квартал в Старом городе Фото: google В Уфе перестроят квартал в Старом городе Фото: google

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимские власти утвердили проект планировки и межевания участка в квартале улиц Пушкина, Аксакова, Заки Валиди, Гоголя. Проекту предстоит пройти общественное обсуждение. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте мэрии, малоценная малоэтажная застройка объемом 6,2 тысячи кв. м будет снесена. Планируется сохранить 2 тысячи кв. м старого жилья. При этом расположенные в квартале памятники архитектуры будут отреставрированы. Это жилые дома по улицам Аксакова, 18, 24 («Дом Махнинова», «Дом Козловых») и Гоголя, 13 и 21 («Контрольная палата» и «Усадьба Пискуновых»). Согласно плану, дома на ул. Гоголя после реставрации останутся жилыми, на Аксакова — перейдут учреждениям обслуживания населения.

На территории квартала планируется построить несколько многоэтажных домов по линии улиц Пушкина и Аксакова общим фондом 36 тысяч кв. м. Дома рассчитаны на 1,1 тысячи жильцов. В здании Управления по физвоспитанию и подготовке олимпийского резерва будет размещен детский сад на 50 человек. Само Управление переедет в помещение в новом доме.

На улице Гоголя планируется построить комплекс общежитий БашГУ общей площадью 117 тысяч кв. м.

Проект предусматривает строительство подземных пешеходных переходов на оживленных перекрестках улиц Гоголя — Пушкина, Аксакова — З. Валиди. В квартале будет размещаться 730 машиномест: 599 на подземных стоянках новых жилых домов, остальные — для кратковременной парковки.