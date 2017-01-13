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13 января Пятница

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Башкирское предприятие отправило в Китай более восьми тонн меда

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Башкирское предприятие отправило в Китай более восьми тонн меда Фото: открытый источник

Башкирское предприятие отправило в Китай более восьми тонн меда Фото: открытый источник

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимская фирма «Башкирские пасеки» отправила автотранспортом в Китай крупную партию меда для свободной реализации. Как сообщили в Россельхознадзоре, партия в 8212 кг меда после исследований получила экспортный ветеринарный сертификат. Предприятие собирает и реализует продукцию 600 пчеловодов республики, поставляющих более 3,5 тысячи тонн меда в год.

Теги: мед,экспорт,Китай,предпринимательство
 
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