Башкирское предприятие отправило в Китай более восьми тонн меда Фото: открытый источник
Башкирское предприятие отправило в Китай более восьми тонн меда
Башкирское предприятие отправило в Китай более восьми тонн меда Фото: открытый источник
УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Уфимская фирма «Башкирские пасеки» отправила автотранспортом в Китай крупную партию меда для свободной реализации. Как сообщили в Россельхознадзоре, партия в 8212 кг меда после исследований получила экспортный ветеринарный сертификат. Предприятие собирает и реализует продукцию 600 пчеловодов республики, поставляющих более 3,5 тысячи тонн меда в год.