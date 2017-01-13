В Уфе творческую молодежь ждут в бесплатной Школе кино, театра и телевидения

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе творческую молодежь в возрасте от 16 до 30 лет ждут в Лаборатории кино, театра и телевидения. Бесплатные занятия начнутся в конце февраля и будут проходить на нескольких площадках. Длительность проекта — порядка четырех месяцев. Мастер-классы будут проводить известные режиссеры, актеры, ведущие республики, соседних регионов и Москвы. Как подчеркивают организаторы, никаких скучных лекций не будет, только захватывающие практические занятия.

Уже сегодня желающие могут направлять свои заявки на электронный адрес Radmila234@mail.ru с пометкой MEDIA HOUSE. После этого они получат творческое задание, которое надо будет выполнить.

«Мы ждем и тех, кто давно хотел воплотить свою мечту в реальность, но до сих пор не уверен в своих силах. Возможно, вы даже и не подозревали о своем таланте. Наша лаборатория займется выявлением самых способных творческих личностей», — говорит автор проекта, студентка факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ Радмила Давлетшина. Она удостоена гранта в размере 100 тысяч рублей на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» в Крыму на реализацию вышеназванного проекта.

Как сообщалось ранее, Радмила выиграла грант в августе прошлого года в рамках смены «Молодые режиссеры, актеры и продюсеры».