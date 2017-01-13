В Башкирии родственники нашли хозяина дома мертвым, а его жену — с проломленной головой Фото: Олег Яровиков В Башкирии родственники нашли хозяина дома мертвым, а его жену — с проломленной головой Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в полицию 11 января поступило сообщение о том, что найден труп жителя Ишимбайского района в своем доме. На его теле имелись признаки насильственной смерти. Жена погибшего с травмами госпитализирована. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».

По версии следствия, вечером 11 января родственники обнаружили 60-летнего хозяина дома мертвым. В помещении также находилась его 54-летняя супруга с травмами головы. Ее в тяжелом состоянии увезли в больницу.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов преступлений, а также лица или лиц, причастных к их совершению. Назначен ряд криминалистических и судебно-медицинских экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в пресс-службе СКР по РБ.