КХЛ представила медали «Недели Звезд Хоккея-2017» в Уфе

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Континентальная хоккейная лига представила медали, которыми будут награждаться участники «Недели Звезд Хоккея-2017» в Уфе.

Памятные награды изготовлены ювелирной компанией «Адамас» в едином стиле для трех главных событий — Кубка Вызова МХЛ (15 января), Матча Звезд ЖХЛ (19 января) и Матча Звезд КХЛ (21-22 января).

Медали Матча Звезд КХЛ диаметром 80 мм и толщиной 10 мм весят порядка 400 граммов и изготовлены из латуни и нейзильбера с покрытием из золотого, бронзового, черного и прозрачного клиара. Дизайн является лаконичным и стильным. Аверс медали украшает логотип Матча Звезд со стилизованным изображением башкирского национального героя Салавата Юлаева, а реверс — монохромный логотип КХЛ с наименованием текущего сезона 2016/2017.

При изготовлении наград было реализовано комплексное технологическое решение из более чем 20 стадий, включая полунепрерывное литье, фрезерование, прокат, токарную обработку и гравировку.

В продолжение традиции, возрожденной на Матче Звезд КХЛ-2016, медали будут вручаться хоккеистам в оригинальных футлярах с ложементом-подставкой.