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13 января Пятница

Уфа   °

В одной из филармоний Башкирии назначен новый директор

КУЛЬТУРА

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Директором Учалинской муниципальной филармонии назначен Альмир Мухаметьяров. Накануне, 12 января, он был представлен коллективу.

Альмир Миндиахметович Мухаметьяров — уроженец Учалинского района. Ранее он работал менеджером по рекламе, затем начальником гастрольного отдела Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова. Был редактором конкурса веселых и находчивых «Шаяниум», в 2013 году признавался «Лучшим ведущим года».

Учалинская филармония является единственной муниципальной филармонией в республике. В 2012 году здесь проведен капитальный ремонт концертного зала. В филармонии проходят мероприятия разного уровня — камерные вечера, театральные, музыкальные спектакли. Сегодня в филармонии работает коллектив профессиональных артистов, под ее крылом также нашли прописку детские коллективы и ансамбли. Ранее филармонию возглавлял Галимжан Хилажев.

Теги: назначения
 
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