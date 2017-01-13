В Башкирии дорожно-эксплуатационные фирмы за год заплатили штрафов на 35 тысяч рублей Фото: открытый источник В Башкирии дорожно-эксплуатационные фирмы за год заплатили штрафов на 35 тысяч рублей Фото: открытый источник

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане дорожно-эксплуатационные организации за весь 2016 год заплатили штрафов на 35 тысяч рублей, при том, что нарушений по состоянию федеральных дорог было выявлено более 300, сообщил начальник республиканского управления Ространснадзора Сергей Мережко. Дело в том, что предприятия оперативно реагируют на первоначальное предписание, устраняя дефекты. Поэтому от штрафа освобождаются, пояснил он. «С декабря 2014 года служба получила полномочия привлекать к административной ответственности, накладывая штрафы в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Ощутив на себе такие санкции, предприятия предпочитают мгновенно реагировать на предписания», — подытожил главный дорожный инспектор республики.

Инспекторы Ространснадзора отслеживают ямы и занижение обочин. «Колейность устраняется уже в ходе реконструкции. Тяжелые фуры, особенно транзитные, часто ездят с превышением допустимого веса, давя дороги и образуя колеи, разрушая мосты и путепроводы. За год за «перегруз» и «негабарит» наложено штрафов на сумму более 2 миллионов рублей», — сообщил Мережко.