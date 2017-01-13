Россияне стали больше внимания уделять своему здоровью Фото: Олег Яровиков Россияне стали больше внимания уделять своему здоровью Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

За второй год кризиса расходы россиян на платные услуги выросли на 6 процентов. Граждане стали больше тратить на платную медицину, оздоровительные процедуры, физкультуру и спорт, культурные мероприятия, а также на транспорт и ЖКХ. При этом население предпочитает экономить на услугах турагентств и связи. В целом темп роста трат на платные услуги по сравнению с докризисным замедлился, сообщают «Известия».

Ссылаясь на данные Росстата, издание пишет, что в январе-ноябре 2016 года население страны потратило на платные услуги на 6 процентов больше средств, чем за аналогичный период предыдущего года. В 2011 году рост расходов составил 12 процентов, в 2012-м — 9 процентов, в 2013-м — 10 процентов. Эксперты говорят о том, что россияне стали более разумно относиться к тратам, экономя на излишествах, но не отказывая себе в удовольствиях.

Увеличение расходов на большинство платных услуг населению обусловлено прежде всего ростом цен, считает директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Андрей Покида.

«Величина роста зависит от спроса на услугу, — рассказал эксперт. — В коммунальной сфере, в жилищном хозяйстве, транспорте у граждан нет альтернативы — бесплатных услуг нет, поэтому рост трат связан с ростом тарифов. В сфере образования и медицины дополнительным фактором является рост количества платных услуг и сокращения бесплатных. Например, если очередь на бесплатное обследование слишком велика, пациент предпочтет платное.

Сокращение трат на услуги связи примерно на 1 процент Андрей Покида объясняет развитием технологий: сейчас есть много способов поговорить с абонентом бесплатно. Утратилась актуальность стационарного телефона, и многие граждане отказались от этой статьи расходов.

В 2016 году россияне потратили на 8 процентов больше средств на платную медицину, чем годом ранее. Тренд к увеличению платных медицинских услуг существует в зарубежных странах и набирает рост в России. Это будет происходить до тех пор, пока прямые платежи в медицинскую организацию не будут заменены платежами в страховую компанию. Подключение пациентов к финансированию системы здравоохранения — это нормальный путь развития отрасли, считают эксперты.

Рост трат в сфере жилищных услуг составил 11 процентов. На коммунальные услуги граждане потратили на 6 процентов больше денег, чем годом ранее.

Цены на спортивные услуги также за последний год выросли мало. По оценке экспертов, большинство спортивных учреждений заморозили цены или пошли по пути предоставления бонусов. Разницу в статистических данных эксперты объясняют, с одной стороны, увеличением охвата организаций системами учета. С другой стороны, развивается сеть спортивных клубов и студий, строится больше спортивных объектов. С третьей стороны, у населения растет интерес к спорту. Люди стали больше следить за своим состоянием и искать доступные возможности поддерживать себя в форме.