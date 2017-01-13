Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов от снега на 14 января Фото: Администрация г. Уфы
Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов от снега на 14 января
Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов от снега на 14 января Фото: Администрация г. Уфы
УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий на 14 января.
Так, в Советском районе очистка снега с применением спецтехники будет вестись по следующим адресам: проспект Октября, 10/1, 18/2; ул. Цюрупы, 149, 149/1; Революционная, 111/2; Братьев Кадомцевых, 6/1; Губайдуллина 3, 5; Р. Зорге, 26.
В Кировском районе комплексная очистка дворовых территорий будет проведена по следующим адресам: Дуванский бульвар, 21/1; ул. Рабкоров, 1, 3; Гафури, 6; З. Валиди, 62/2, 62/3; Кирова, 47, 47/1; Мубарякова, 5; Муксинова, 1, 3; Рабкоров, 6, 6а и 6б.
В Ленинском районе 14 января очищать дворы от снега будут на ул. Аксакова, 84; Революционная, 28, 30, 32; Летчиков, 5/3; ул. Гафури, 19.
Планируется комплексная очистка кровель, балконных, подъездных козырьков жилых домов от снега и наледи на ул. Аксакова, 88, 92; Революционная, 28/1, 30/1; Судоремонтная, 14а и Пушкина, 35.
В Калининском районе комплексная очистка придомовых территорий планируется 14 января по следующим адресам: ул. Черниковская, 43; Первомайская, 31, 33, 66, 68, 70; Интернациональная, 185, 185/1; Вологодская, 7, 9; Плеханова, 1; Гвардейская, 58, 58/2; Т. Янаби, 69, 71; Транспортная, 30/1, 32/1, 32.
Очистка кровель от снега будет вестись на ул. Первомайская, 31, 33, 69а, 67, 92/1, 96, 98, 100; Кремлевская, 27; Вострецова, 10, 12; Орджоникидзе, 5, 7; Коммунальная, 10/1; Ферина, 3, 6.
В Октябрьском районе очистка снега с применением спецтехники запланирована по следующим адресам: ул. Б. Бикбая, 28, 30, 32, 35/2; М. Рыльского, 2, 9, 9/2; Ю. Гагарина, 12/3, 12/4; Набережная, 3/5; Академика Королева, 12.