В УГАТУ в наступившем году математическая школа ждет одаренных старшеклассников 15 января Фото: Олег Яровиков В УГАТУ в наступившем году математическая школа ждет одаренных старшеклассников 15 января Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете первое занятие в наступившем году в воскресной математической школе для одаренных старшеклассников пройдет 15 января. Лекцию на тему «Современные телекоммуникации» прочтет профессор УГАТУ Валерий Багманов. Как решать задачи с параметрами, объяснит доцент кафедры математики Тагир Кузбеков, сообщается на сайте вуза. Начало в 10 часов.

Обучение в школе, которая действует на базе УГАТУ с 2011 года, бесплатное. Слушатели имеют возможность посещать лекции по современным проблемам науки, по математике. Помимо теоретической части предусмотрена практическая, где обучающиеся решают задачи повышенной сложности.