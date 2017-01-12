В Башкирии планируют снизить требования к инвестпроектам в Зауралье Фото: Олег Яровиков В Башкирии планируют снизить требования к инвестпроектам в Зауралье Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня на заседании профильного комитета Госсобрания Башкортостана рассмотрен законопроект, снижающий требования для получения льгот инвесторам, реализующим приоритетные проекты в районах Зауралья, сообщает РБК-Уфа. Проект закона рекомендован для принятия на заседании республиканского парламента во втором чтении. Согласно поправкам, инвесторам снижают порог минимального объема капитальных вложений, при котором они смогут претендовать на налоговые льготы. Действующий вариант определяет этот минимум в 30 млн рублей, новый вариант – в 10 млн рублей. Ранее министр экономического развития республики Сергей Новиков, внесший законопроект, объяснил это тем, что льготами никто не мог воспользоваться: «Мы учитываем тот факт, что за последние два года проекты с объемом капвложений выше 30 млн рублей не поступали на рассмотрение в части предоставления мер господдержки», — отметил министр.

По новому варианту закона, инвестор, реализующий проект с объемом капитальных вложений от 10 млн рублей, получит льготу по уплате налога на имущество, ему понизят ставку налога на прибыль, а сроки действия этих льгот увеличатся с одного года до трех.

Причина, заставившая власти пойти на такой шаг, заключается в низких показателях инвестиционной деятельности в районах Зауралья и северо-востока Башкирии. На 40 процентах территории региона, относимой к этим зонам, проживает всего 13 процентов населения. Формируемые там объемы инвестиций более чем в полтора раза ниже среднереспубликанских значений. Еще в декабре минувшего года власти региона отмечали, что в Зауралье реализуются всего 4 из 61 приоритетных инвестиционных проектов.