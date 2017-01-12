В Китае прошла презентация Башкортостана Фото: ТПП РБ В Китае прошла презентация Башкортостана Фото: ТПП РБ

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В китайской провинции Хайнань состоялась презентация Республики Башкортостан. В городе Санья в рамках выставки «Хайнань Экспо-2017» проходит Международный экономический форум. Его участником является зампредседателя национальной части Делового Совета ШОС от РФ, президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев. На примере Уфы он рассказал о возможностях, которые дает сотрудничество с ШОС. Также была затронута тема межрегионального взаимодействия на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.

Азат Фазлыев провел переговоры с китайскими бизнесменами по вопросам туризма, медицины, развития индустриальных парков, поставок тропических фруктов и морепродуктов.

Как напомнили в ТПП РБ, в августе 2016 года в Москве между палатой и Комитетом по поддержке инвестиций провинции Хайнань было подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились обмениваться торгово-экономическими миссиями и информировать друг друга о возможностях реализации совместных торговых и инвестиционных проектов.

Президент ТПП РБ как представитель Делового Совета ШОС пригласил руководство провинции Хайнань вместе с предпринимателями региона принять участие в III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который пройдет осенью 2017 года в Уфе.

Справка. Хайнань — самая южная провинция Китая, представляет собой остров, расположенный в Южно-Китайском море. На острове находится 10 крупных городов, самым известным из которых является туристический центр и курорт Санья.

Остров Хайнань — второй по площади в Китае после Тайваня. Его площадь 33 920 кв. километров, что сравнимо с территорией Бельгии. Хайнань находится в зоне тропического муссонного климата, здесь широко развиты сельское хозяйство и пляжный туризм. На Хайнане в 1988 году создана особая экономическая зона.

Промышленность сконцентрирована в северной части острова, в районе столицы — города Хайко, где развита индустрия отдыха и развлечений, имеется широкая сеть отелей разного уровня. В 2014 году здесь было завершено строительство космодрома Вэньчан, в районе одноименного города. Около космодрома планируется открыть тематический парк, посвященный китайской космической программе.