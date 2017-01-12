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12 января Четверг

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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку Фото: открытый источник

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку Фото: открытый источник

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на алкоголь крепостью более 28 процентов (кроме коньяка и бренди) с 190 до 219 рублей за бутылку. Документ опубликован на официальном сайте для подготовки нормативных актов.

Нынешняя цена установлена в июне 2016 года, напоминает РБК. В феврале 2015 года после выступления Владимира Путина минимальная розничная цена водки была снижена с 220 до 185 рублей. Глава государства отметил, что высокие цены на алкоголь приводят к увеличению потребления дешевых суррогатов.

В сентябре прошлого года Минэкономразвития предлагало снизить минимальную цену до 136 рублей. Однако Минфин тогда выступил против и теперь предлагает вернуть уровень цены начала 2015 года.

Теги: налоги,акцизы,алкоголь
 
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