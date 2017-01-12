Башкирия в тройке лучших регионов по количеству заявлений на регистрацию прав собственности в электронном виде Фото: Олег Яровиков Башкирия в тройке лучших регионов по количеству заявлений на регистрацию прав собственности в электронном виде Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По итогам 2016 года Башкортостан занял второе место в России по количеству заявлений на государственную регистрацию прав в электронном виде. В целом за год в республике принято около 24,7 тысячи таких заявлений. Об этом сообщил журналистам руководитель Управления Росреестра по Башкортостану Игорь Шеляков.

На первом месте — Московская область, где в электронном виде принято свыше 27,6 тысячи заявлений на государственную регистрацию прав. На третьем — Татарстан с почти 22,4 тысячи заявлений. В пятерку лучших регионов вошли Челябинская и Свердловская области — более 19,8 и 19,7 тысячи, соответственно.

«Управление Росреестра по Башкортостану достойно завершило 2016 год. В целом за год общее количество зарегистрированных прав, ограничений прав и сделок на территории республики превысило 818,5 тысячи. Это на 1,2 процента больше, чем в 2015 году. По основным показателям работы мы практически везде в числе лучших», — констатировал Игорь Шеляков.