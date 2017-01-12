Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача Городской клинической больницы №13 Фото: БСТ Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача Городской клинической больницы №13 Фото: БСТ

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача Городской клинической больницы №13 в Уфе. Об этом Глава Башкортостана сказал журналистам телеканала БСТ во время рабочей поездки.

«Мы изучили сюжет, который был по телевидению. Виноват прежде всего главный врач. Два года не работал лифт. Всё это время под разными предлогами он уходил от вопроса ввода в эксплуатацию. Мною уже дано указание освободить главврача от занимаемой должности, — заявил Рустэм Хамитов. — Я думаю, это будет уроком для других».

По его словам, это очередной пример равнодушного и бездушного отношения к людям. «Такое мы будем жесточайшим образом карать. Минимум — увольнение», — подчеркнул руководитель региона.

Как сообщало агентство «Башинформ», инцидент с женщиной, которая ползком добиралась до рентген-кабинета, произошел 10 января в поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Дочь пожилой женщины рассказала, что в данном медучреждении рентгеновский кабинет находится на втором этаже. При этом лифт не работает, а пандусы и коляски отсутствуют.

По указанию руководителя следственного управления по Республике Башкортостан в медучреждении организована доследственная проверка на предмет безопасности оказываемых услуг.