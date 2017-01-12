Архив печати Башкирии: О советском общепите и догадливых поварах Фото: Книжная палата РБ

Архив печати Башкирии: О советском общепите и догадливых поварах Фото: Книжная палата РБ

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Интересный случай, произошедший с рабочими молевого сплава реки Белой, описан ведомственной газетой «Лес фронту» в сентябре 1943 года. Рабочие сплава жаловались руководству на отсутствие газет и журналов, а в результате обнаружили периодическую печать в своем супе. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Темпы работ на молевом сплаве 2-й зачистки реки Белой не обеспечивают того, что намечено планом», — сообщает издание профсоюза рабочих леса и сплава. Велика вероятность того, что древесина, так необходимая фронту, замерзнет, не доплыв до места назначения. В «караванках» нет железных печек, руководство сплава не подготовилось к наступающим холодам, отмечает издание и рассказывает о курьезном случае, произошедшем с рабочими.

В одном из «караванок» молевого сплава обедали рабочие, и один из них обнаружил в своем супе кусок газеты «Красная Башкирия», потом и другие обедающие вытащили из своих котелков то же самое. «Напрасно жалуемся мы на руководителей сплава, что они не выписывают газет и журналов, вот вам и газета», — комментирует произошедшее сплавщик. «Ну и догадливые наши повара! — отмечает другой рабочий. — С одной стороны, они заполняют пробел в работе руководства сплава, с другой, помогают леспродторгу в снабжении рабочих питанием — все же суп получился гораздо гуще».

Также газета сообщает о другом неприглядном факте. В магазине сплава пшеничный хлеб могли приобрести только работники столовой. Все остальные даже не подозревали о его наличии в торговой точке и довольствовались ржаным. Издание просило администрацию сплава проверить эти факты и принять меры.

Справка. Молевой сплав — транспортировка спиленных бревен при помощи протекающих в районе лесозаготовок рек. «Караванка» — судно и бригада при нем, которая чистит берега реки от бревен, застрявших после сплава.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.