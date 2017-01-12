Российские банки прекратили прием заявок на льготное ипотечное кредитование Фото: Олег Яровиков Российские банки прекратили прием заявок на льготное ипотечное кредитование Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 1 января российские банки прекратили работу по ипотечным программам с господдержкой. Несмотря на обещания правительства продолжить субсидировать процентные ставки хотя бы до 1 марта 2017 года, госпрограмма завершена. В то же время в строительных компаниях утверждают, что уже нашли способы компенсировать отсутствие господдержки — от разнообразных совместных программ с банками до самостоятельных акций и скидок, пишут «Известия».

В пресс-службе ВТБ и ВТБ24, в частности, изданию сообщили, что прием заявок по программе субсидирования ипотеки был закончен 31 декабря 2016 года. Вместе с тем в ВТБ отметили, что клиенты, подавшие заявки в рамках программы субсидирования до конца 2016 года и получающие одобрение банка сейчас, смогут им воспользоваться и получить кредиты на действовавших условиях программы до 1 марта. Заявки на ипотеку, поданные в ВТБ и ВТБ24 после 1 января 2017 года, рассматриваются на условиях стандартных продуктов банков.

В конце прошлого года представителями российского правительства были сделаны несколько заявлений о возможности продления льготной ипотеки. В частности, в начале декабря первый вице-премьер Игорь Шувалов на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами заявил, что госпрограмма будет продлена до 1 марта 2017 года. Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24» в декабре 2016 года сообщил, что государство «потратило на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам 10,7 млрд рублей, и правительство продолжит движение в этом направлении».

Вместе с тем министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в течение прошлого года неоднократно высказывал мнение, что госпрограмма была эффективна, когда ключевая ставка превышала 17 процентов. Тогда разница с 12 процентами годовых по госпрограмме была ощутима. А сейчас банки без поддержки государства готовы выдавать ипотечные кредиты почти под такие же проценты, как и с господдержкой. Поэтому, по мнению Михаила Меня, продолжение госпрограммы в существующем виде в 2017 году будет нецелесообразно.

В банках отметили, что никаких официальных распоряжений о продлении программы субсидирования ипотеки из правительства не поступало и, таким образом, программа завершилась.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал предполагает, что по окончании госпрограммы большинство ипотечных кредитов будут выдаваться по ставкам в пределах 13-14 процентов.

«Это будет стимулировать застройщиков снижать цены или организовывать специальные акции, чтобы не допустить просадки по продажам жилья. В условиях, когда доходы населения сокращались последние 25 месяцев подряд, в массовом сегменте основную тяжесть отказа государства субсидировать ипотеку на себя примут застройщики», — считает эксперт.